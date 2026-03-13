Sukces polskiej tenisistki! Jest awans do półfinału

Kawa od samego początku świetnie radzi sobie podczas turnieju w Turcji. Przed tym starciem Polka rozegrała dwa mecze i w żadnym z nich nie straciła nawet jednego seta. Jej wyższość wcześniej musiały uznać Despina Papamichail (6:1, 6:3) oraz Leyre Romero Gormaz (6:3, 6:3).

W walce o półfinał naprzeciwko zawodniczki z Krynicy-Zdroju stanęła Carole Monnet. Co ciekawe, do momentu konfrontacji z naszą reprezentantką, Francuzka w obecnej edycji zmagań w Antalyi również nie oddała rywalkom ani jednego seta.

Pojedynek rozpoczął się po myśli Polki. W pierwszej odsłonie Kawa przełamała przeciwniczkę w absolutnie kluczowym momencie, bo przy prowadzeniu 5:4, co zapewniło jej wygraną 6:4. Druga partia również padła łupem 146. rakiety świata. Choć tym razem rozpoczęło się od szybkiego "breaka" na korzyść Monnet, 33-letnia tenisistka błyskawicznie odrobiła straty. W dalszej fazie seta zdołała jeszcze dwukrotnie wygrać gema przy podaniu rywalki i pewnie zwyciężyła 6:2.

W półfinale turnieju Polka zmierzy się z Ukrainką Anheliną Kalininą.

Katarzyna Kawa - Carole Monnet 6:4, 6:2.