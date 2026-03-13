Władimir Semirunnij w Magazynie Sportów Zimowych! Transmisja TV i stream online

Przed nami kolejny odcinek "Magazynu Sportów Zimowych". W studiu Polsatu Sport pojawi się medalista olimpijski - Władimir Semirunnij. Transmisja w niedzielę o 20.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Uśmiechnięty młody mężczyzna w pomarańczowej bluzie z kapturem z napisem "POLSKA" trzyma medal na niebieskiej wstążce.
fot. PAP
Władimir Semirunnij gościem Magazynu Sportów Zimowych

Gościem specjalnym kolejnego "Magazynu Sportów Zimowych" będzie wicemistrz olimpijski na 10 000 metrów, brązowy medalista MŚ w wieloboju klasycznym oraz mistrz Europy na 5000 metrów - Władimir Semirunnij. Naszemu multimedaliście kończącego się sezonu oraz Paulinie Czarnocie-Bojarskiej towarzyszyć będą sześciokrotna medalistka ME w short tracku i trzykrotna olimpijka - Patrycja Maliszewska oraz były trener kadry skoczków i były prezes Polskiego Związku Narciarskiego - Apoloniusz Tajner.


Wiodącymi tematami programu będą MŚ w short tracku w Montrealu, weekend z Pucharem Świata w skokach narciarskim na Holmenkollen w Oslo, koniec Zimowych Igrzysk Paralimpijskich w Mediolanie i Cortinie oraz MP w łyżwiarstwie szybkim w Tomaszowie Mazowieckim, skąd przyjedzie do nas Semirunnij. Informacje ze wszystkich zimowych aren przedstawi zaś Kinga Sylwestrzak.


Magazyn Sportów Zimowych z Władimirem Semirunnijem w niedzielę o 20.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

