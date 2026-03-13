Władimir Semirunnij w Magazynie Sportów Zimowych! Transmisja TV i stream online

Gościem specjalnym kolejnego "Magazynu Sportów Zimowych" będzie wicemistrz olimpijski na 10 000 metrów, brązowy medalista MŚ w wieloboju klasycznym oraz mistrz Europy na 5000 metrów - Władimir Semirunnij. Naszemu multimedaliście kończącego się sezonu oraz Paulinie Czarnocie-Bojarskiej towarzyszyć będą sześciokrotna medalistka ME w short tracku i trzykrotna olimpijka - Patrycja Maliszewska oraz były trener kadry skoczków i były prezes Polskiego Związku Narciarskiego - Apoloniusz Tajner.



Wiodącymi tematami programu będą MŚ w short tracku w Montrealu, weekend z Pucharem Świata w skokach narciarskim na Holmenkollen w Oslo, koniec Zimowych Igrzysk Paralimpijskich w Mediolanie i Cortinie oraz MP w łyżwiarstwie szybkim w Tomaszowie Mazowieckim, skąd przyjedzie do nas Semirunnij. Informacje ze wszystkich zimowych aren przedstawi zaś Kinga Sylwestrzak.



Magazyn Sportów Zimowych z Władimirem Semirunnijem w niedzielę o 20.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Polsat Sport