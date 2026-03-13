Znany polski piłkarz poszukiwany przez policję! Jego nazwisko jest w oficjalnej bazie
Kamil Sylwestrzak jest oficjalnie poszukiwany przez policję. W przeszłości występował między innymi w barwach Korony Kielce.
- Kamil Sylwestrzak jest poszukiwany przez policję
- Były piłkarz znajduje się w oficjalnej bazie danych
- Poszukuje go jednostka policji ze Słubic
- 37-latek grał w Koronie Kielce, Chrobrym Głogów czy Wiśle Płock
- Na boiskach Ekstraklasy rozegrał 119 meczów i strzelił 14 goli
Kamil Sylwestrzak jest poszukiwany przez policję. Były piłkarz znalazł się w oficjalnej bazie na stronie poszukiwani.policja.gov.pl.
Jak czytamy, jednostka policji w Słubicach poszukuje go na podstawie:
Art. 56 ust. 3 Wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej w znacznej ilości albo uczestniczenie w takim obrocie, wbrew przepisom art. 33-35 i 37,
Art. 258 § 3 Zakładanie lub kierowanie grupą albo związkiem określonymi w art. 258 § 1, w tym mającymi charakter zbrojny
37-latek w przeszłości grał między innymi w barwach Chrobrego Głogów czy Wisły Płock, a najbardziej znany jest z występów w Koronie. Na boiskach Ekstraklasy zagrał 119 razy, strzelając 14 goli.