23 punkty Bartosza Kurka! Świetny występ nie przyniósł zwycięstwa

Bartosz Kurek ma za sobą kolejny udany występ w lidze japońskiej. Reprezentant Polski zdobył 23 punkty w meczu, ale jego drużyna Tokyo Great Bears przegrała z zespołem Wolfdogs Nagoya w czterech setach.

Siatkarz z ogoloną głową i brodą, ubrany w białą koszulkę z czerwonymi elementami, patrzy w bok z otwartymi ustami.
W sobotę 14 marca ekipa Wolfdogs Nagoya podjęła drużynę Tokyo Great Bears. Chociaż zawodnicy klubu ze stolicy Japonii wygrali pierwszego seta (25:21), to później na parkiecie lepiej prezentowali się gospodarze. Zespół Wolfdogs Nagoya triumfował w trzech kolejnych partiach (25:19, 26:24, 25:21) i ostatecznie przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę.

 

Chociaż "Niedźwiedzie" nie mogły cieszyć się z triumfu, to bardzo dobry występ zaliczył Bartosz Kurek. Reprezentant Polski zdobył w sumie 23 punkty: 21 atakiem, jeden blokiem i jeden zagrywką. Jego skuteczność w ataku wyniosła 53 procent. Żaden inny zawodnik w tym starciu nie mógł pochwalić się takimi statystykami.

 

Drużyna z Tokio obecnie plasuje się na piątym miejscu w tabeli ligi japońskiej. Natomiast zespół Wolfdogs Nagoya znajduje się na trzeciej pozycji.

