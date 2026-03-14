Betclic 1. Liga: Ruch Chorzów - FKS Stal Mielec. Relacja live i wynik na żywo online

Już w sobotę czekają nas kolejne emocje w zmaganiach I ligi. Przed nami trzy starcia: Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Polonia Warszawa, Ruch Chorzów - Stal Mielec oraz Stal Rzeszów - Górnik Łęczna.

Wszystko wskazuje na to, że do samego końca rozgrywek będzie toczyła się walka zarówno o awans do Ekstraklasy, jak i utrzymanie w I lidze.

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Polonia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.