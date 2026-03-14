Cafe Futbol po meczach Ligi Konferencji. Gdzie obejrzeć?
Czas na kolejny odcinek Cafe Futbol. Transmisja w niedzielę o 11:00 na żywo w Polsacie Sport 2 oraz na Polsatsport.pl i online w Polsat Box Go. Po części telewizyjnej zapraszamy na dogrywkę na Polsatsport.pl.
Porażki polskich zespołów w pierwszych spotkaniach 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA to tematy, które zdominują najbliższe wydanie Cafe Futbol.
Przypomnijmy - Lech Poznań przegrał z Szachtarem Donieck 1:3, natomiast Raków Częstochowa z Fiorentiną 1:2.
I właśnie do szeregu zagadnień związanych z walką naszych reprezentantów o ćwierćfinał Ligi Konferencji UEFA odniosą się w programie Przemysław Iwańczyk oraz zaproszeni przez niego goście - Maciej Żurawski, Roman Kosecki, Tomasz Hajto oraz Roman Kołtoń.
Cafe Futbol w niedzielę o 11:00 na żywo w Polsacie Sport 2 oraz na Polsatsport.pl i online w Polsat Box Go. Po części telewizyjnej zapraszamy na dogrywkę na Polsatsport.pl.