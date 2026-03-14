Challenger w Phoenix: Zieliński/Johnson - Hidalgo/Trhac. Relacja live i wynik na żywo

Jan Zieliński i Luke Johnson odpadli z prestiżowego turnieju rangi ATP Masters 1000 w Indian Wells na etapie pierwszej rundy. Przed drugim "tysięcznikiem" z cyklu "Sunshine Double" - w Miami - Polak i Brytyjczyk zeszli na poziom ATP Challenger Tour.

Zieliński i Johnson z powodzeniem rywalizują w Phoenix. Rozstawieni z "2" zawodnicy mają na swoim koncie dwa zwycięstwa. Okazali się lepsi od Irlandczyka Charlesa Barry'ego i Amerykanina Andresa Martina oraz Kolumbijczyka Nicolasa Barrientosa i Amerykanina Benjamina Kittaya.

Polsko-brytyjski duet jest już tym samym w najlepszej czwórce zmagań w Stanach Zjednoczonych. W półfinale przeciwnikami Zielińskiego i Johnsona są Ekwadorczyk Diego Hidalgo i Amerykanin Patrik Trhac.

