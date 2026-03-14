Co za pech! Polka z Barcelony wróciła po kontuzji i... opuściła boisko na noszach

Ostatnie miesiące nie były dla Szymczak szczęśliwe. Polka w grudniowym meczu reprezentacji doznała urazu barku, który wyłączył ją z gry na kilka miesięcy.

Gdy tylko młoda obrończyni wróciła po operacji i rekonwalescencji do gry zarówno w drużynie narodowej, jak i w ekipie B "Dumy Katalonii", doznała kolejnej kontuzji.

Emilia Szymczak po raz pierwszy od feralnego urazu barku wyszła w sobotę (14 marca) na boisko w pierwszym składzie Barcy B na mecz z Atletico Madryt B, ale już w 6. minucie, walcząc o górną piłkę w środkowej strefie boiska, wylądowała tak nieszczęśliwie, że upadła z grymasem bólu na twarzy i długo nie podnosiła się z murawy.

Polka po pięciu minutach opatrywania ją przez klubowych fizjoterapeutów opuściła boisko na noszach, a pierwsze komentarze hiszpańskich mediów mówią o skręceniu stawu kolanowego. Ostateczną diagnozę poznamy jednak dopiero po wizycie zawodniczki w szpitalu.

19-letnia Szymczak jest wychowanką Hanzy Goleniów. W piłkarskim CV ma również występy w Żakach Szczecin, Górniku Łęczna i Liverpoolu, do którego była wypożyczona ze swojego obecnego klubu, czyli Barcelony.