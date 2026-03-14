Co za wiadomość! Siatkarski mistrz olimpijski ogłosił powrót do kadry

30-letni siatkarz sam zrezygnował z gry w barwach "Canarinhos" w marcu 2022 roku. Zawodnik tłumaczył wówczas, że zawiesza karierę reprezentacyjną, by skupić się na powrocie do zdrowia psychicznego. Douglas Souza miał zmagać się z depresją i atakami paniki.

Zaledwie kilka miesięcy przed tą decyzją Brazylijczyk uciekł z dnia na dzień ze swojego włoskiego zespołu, Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia, w którym grał od sezonu 2021/2022. Włodarze klubu mówili, że przyjmujący zniknął bez słowa wyjaśnienia, ale włoskie media twierdziły, że sportowiec zrezygnował z występów w Italii z powodu prześladowań ze względu na orientację seksualną (siatkarz otwarcie przyznaje się do bycia gejem).

Teraz, cztery lata po ogłoszeniu rozbratu z kadrą, Douglas Souza ogłosił... chęć powrotu do drużyny narodowej. Zawodnik przyznał w rozmowie z GloboTV, że gotów jest wystąpić już w nadchodzącej edycji Ligi Narodów, a docelowo marzy mu się udział w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.

- Tak, jestem gotowy na powrót. Mam taki plan od początku sezonu. Wiem, że nic nie jest gwarantowane i muszę ciężko zapracować na powołanie, ale chciałbym wrócić do kadry. Cztery lata temu musiałem postawić na pierwszym miejscu moje zdrowie psychiczne i odpocząć nieco od wyczerpującej rutyny podróży i meczów. Teraz czuję, że nadszedł moment, bym mógł pisać dalszą część mojej historii - zapowiedział 30-latek.

Douglas Souza w bieżącym sezonie brazylijskiej Superligi jest - z dorobkiem 190 "oczek" - 20. zawodnikiem w klasyfikacji najlepiej punktujących. Jego Sada Cruzeiro po 18 rozegranych spotkaniach jest zaś liderem rozgrywek, mając o 5 punktów więcej od Volei Renata, które ma jednak rozegrany o jeden mecz więcej.