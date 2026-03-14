Co za wyczyn! 16-latek najmłodszym strzelcem w historii Premier League

Dowmana, który na boisko wszedł w 74. minucie, śmiało można uznać bohaterem spotkania. To jego dośrodkowania nie zdołał przeciąć bramkarz Evertonu Jordan Pickford, a następnie Piero Hincapie zgrał piłkę do Gyokeresa, który z bliska umieścił ją w siatce.

Natomiast w samej końcówce, gdy goście mieli rzut różny, Pickford udał się w pole karne Arsenalu. Nie przyniosło to efektu, a jedynie ułatwiło zdobycie gola Dowmanowi, który po przebiegnięciu kilkudziesięciu metrów i przedryblowaniu dwóch rywali trafił do pustej bramki.

Mając dokładnie 16 lat i 73 dni został najmłodszym strzelcem gola w historii Premier League. Do tej pory był nim James Vaughan, który w 2005 roku trafił mając 16 lat i 270 dni

W tabeli Arsenal ma teraz 10 punktów przewagi nad drugim Manchesterem City. Lider rozegrał jednak o dwa spotkania więcej.

Manchester City jeszcze w sobotę zmierzy się na wyjeździe z West Ham United.

jc, PAP