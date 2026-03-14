Czterech Polaków na starcie w Oslo. Powalczą o punkty Pucharu Świata

Kot zajął 15. miejsce w kwalifikacjach. Tomasiak był 34., Zniszczoł - 35., a Żyła - 39. Stoch i Wąsek znaleźli się poza czołową "50".

17 marca 1996 roku w Oslo swoje pierwsze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata odniósł Adam Małysz, który później triumfował na Holmenkollbakken w 2001, 2003, 2006 i 2007 roku. Za ten wyczyn został nagrodzony medalem Holmenkollen przez Związek Promocji Narciarstwa - Skiforeningen. Małysz zyskał miano "króla Holmenkollen".

Skocznia w Oslo jest szczęśliwa dla Polaków. 17 marca 2013 roku swoje pierwsze zawody Pucharu Świata wygrał tu Żyła, ex aequo z Austriakiem Gregorem Schlierenzauerem. Na podium stawali tu także Stoch i Dawid Kubacki.

W zeszły weekend w Lahti pierwszą w karierze Kryształową Kulę zapewnił sobie Słoweniec Domen Prevc oraz jego siostra Nika, która trzeci raz z rzędu wygra generalną klasyfikację Pucharu Świata. To nie oznacza jednak, że emocje w tym sezonie się skończyły. Wciąż trwa walka o pozostałe miejsca na podium oraz małą Kryształową Kulę za loty narciarskie. Do końca sezonu zostało sześć konkursów indywidualnych - po dwa w Oslo, Vikersund i słoweńskiej Planicy.

Sobotni konkurs rozpocznie się o godzinie 16.40.

PAP