W rozegranym po raz pierwszy w Koszalinie międzypaństwowym meczu koszykarek Polki pokonały Słowację 63:55 i mają w grupie C kwalifikacji EuroBasketu komplet czterech zwycięstw.

Eliminacje są dwuetapowe, a obecnie trwa ich pierwsza faza. Zajmujące drugą lokatę Słowaczki tracą do Biało-Czerwonych już dwa punkty. Identyczny dystans dzieli od Polek reprezentację Rumunii, z którą nasze koszykarki zmierzą się na wyjeździe w najbliższym meczu. Tabelę zamyka ekipa Cypru, która na tym etapie zmagań nie zanotowała jeszcze ani jednego zwycięstwa.

Warto przypomnieć zasady punktacji w tych rozgrywkach - za każdy rozegrany mecz zespół otrzymuje jeden punkt, a zwycięstwo premiowane jest przyznaniem drugiego "oczka". Oznacza to, że aby zniwelować dwupunktowy deficyt, grupowe rywalki Biało-Czerwonych musiałyby liczyć na ich potknięcia w nadchodzących spotkaniach.

Eurobasket 2027 odbędzie się w Belgii, Finlandii, Szwecji oraz na Litwie. Polki po raz ostatni wystąpiły w tej imprezie w 2015 roku.

Relacja live i wynik na żywo meczu Rumunia - Polska na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

ŁO, Polsat Sport