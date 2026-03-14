Finał WTA w Indian Wells: Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina. Wynik meczu. Kto wygrał?

W decydującym meczu tegorocznej edycji turnieju WTA w Indian Wells zmierzą się Białorusinka Aryna Sbalenka i Kazaszka Jelena Rybakina. W półfinale Sabalenka wyeliminowała Czeszkę Lindę Noskovą, natomiast Rybakina poradziła sobie z Ukrainką Eliną Switoliną. Oba spotkania zakończyły się w dwóch setach.

W przeszłości Sabalenka i Rybakina mierzyły się ze sobą wielokrotnie, w tym między innymi w... finale Indian Wells. W 2023 roku Rybakina ograła Sabalenkę w dwóch setach i wygrała cały turniej.

Sabalenka doszła też do finału w poprzedniej edycji, ale i tym razem musiała uznać wyższość rywalki, przegrywając z Rosjanką Mirrą Andriejewą.

Jak będzie tym razem?

Sabalenka - Rybakina. Finał Indian Wells. Kto wygrał?

Wynik meczu Sabalenka - Rybakina poznamy w niedzielę 15 marca. O tym, kto wygrał finał Indian Wells, poinformujemy tuż po zakończeniu tego spotkania.

