Kolejny medal! Polak stanął na podium ME

W walce o medal Polak pokonał Patrika Iuliana Gordana (Rumunia) wynikiem 3:1.

Droga Yassine Ben Labed do medalu:

W kwalifikacjach wygrana z Nikolaosem Iosifidisem (Grecja) 9:3

Ćwierćfinał – wygrana z Achiko Bolkvadze (Gruzja) 9:7

półfinał – porażka z reprezentantem Francji 11:1

walka o brązowy medal – wygrana z Patrikiem Iulianem Gordanem (Rumunia) 3:1



Blisko podium był również Sebastian Warchoł (GR 130 kg). Polski zawodnik rozpoczął turniej od zwycięstwa nad Viachaslau Fedaryną (Białoruś) 8:2, następnie w ćwierćfinale pokonał Eerika Panka (Estonia) 9:1 i awansował do półfinału. W walce o finał przegrał z László Darabosem (Węgry) 6:0. W pojedynku o brązowy medal zmierzył się z Alanem Konstantinovichem Dzabievem (Bułgaria) i przegrał przy wyniku 1:1, kończąc mistrzostwa na 5. miejscu.

Polska ma już na koncie pięć medali Mistrzostw Europy U-23 w Zrenjaninie i wciąż pozostaje w walce o kolejne miejsca na podium.

