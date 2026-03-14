Kolejny medal! Polak stanął na podium ME

Reprezentacja Polski zdobyła piąty medal podczas Mistrzostw Europy U-23 w zapasach, które odbywają się w serbskim Zrenjaninie. Na podium stanął Yassine Ben Labed, który wywalczył brązowy medal w kategorii GR 87 kg.

Na podium stanął Yassine Ben Labed, który wywalczył brązowy medal w kategorii GR 87 kg.

W walce o medal Polak pokonał Patrika Iuliana Gordana (Rumunia) wynikiem 3:1.

 

Droga Yassine Ben Labed do medalu:

 

W kwalifikacjach wygrana z Nikolaosem Iosifidisem (Grecja) 9:3
Ćwierćfinał – wygrana z Achiko Bolkvadze (Gruzja) 9:7
półfinał – porażka z reprezentantem Francji 11:1
walka o brązowy medal – wygrana z Patrikiem Iulianem Gordanem (Rumunia) 3:1


Blisko podium był również Sebastian Warchoł (GR 130 kg). Polski zawodnik rozpoczął turniej od zwycięstwa nad Viachaslau Fedaryną (Białoruś) 8:2, następnie w ćwierćfinale pokonał Eerika Panka (Estonia) 9:1 i awansował do półfinału. W walce o finał przegrał z László Darabosem (Węgry) 6:0. W pojedynku o brązowy medal zmierzył się z Alanem Konstantinovichem Dzabievem (Bułgaria) i przegrał przy wyniku 1:1, kończąc mistrzostwa na 5. miejscu.

 

Polska ma już na koncie pięć medali Mistrzostw Europy U-23 w Zrenjaninie i wciąż pozostaje w walce o kolejne miejsca na podium.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bartosz Paszkowski - Kasjusz Podolak. Skrót walki
Zobacz także

NOC MMA 12: Skróty walk i wyniki gali (WIDEO)

