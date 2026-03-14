Koniec koszmarnej serii siatkarzy. Wygrali po 3 latach i 81 porażkach z rzędu!

Ekipa DKSE na ligowe zwycięstwo w najwyższej klasie rozgrywkowej czekała od 23 kwietnia 2023 roku i wygranej 3:2 z Dag KSE. Od tamtego meczu siatkarze ze środkowej części Węgier przegrali 81 spotkań z rzędu, z czego zdecydowaną większość do zera.

Drużyna już w poprzednim sezonie była czerwoną latarnią rozgrywek. Zespół przegrał wszystkie 22 rozegrane mecze, notując w nich bilans setów 4:66 i z zerowym dorobkiem punktowym zajął ostatnie, 12. miejsce w lidze. Mimo tak tragicznej postawy ekipa dostała szansę zrehabilitowania się w kolejnym sezonie Extraligi. Władze węgierskiej federacji poinformowały bowiem, że w kampanii 2025/2026 liga będzie liczyła 13 drużyn, a wśród nich znajdzie się również DKSE!

Fatalna passa została jednak przerwana! W piątek (13 marca 2026) zawodnicy Dunaujvarosi KSE sensacyjnie pokonali na wyjeździe 11. w tabeli Kecskemeti RC 3:1 (25:21, 25:13, 16:25, 25:23).

- Bardzo dobrze weszliśmy w to spotkanie i choć w trzecim secie mieliśmy więcej upadków niż wzlotów, ostatecznie udało nam się wygrać. To było zasłużone zwycięstwo, które musieliśmy wyszarpać. Cieszymy się, że nasza zła passa została zakończona. Mam nadzieję, że od teraz kibice będą mogli znacznie częściej cieszyć się naszymi zwycięstwami - powiedział w rozmowie z dziennikiem "Nemzeti Sport" Tibor Tomanoczy, trener DKSE.

Mimo wygranej za trzy punkty zespół ze środkowej części Węgier nadal jest czerwoną latarnią NB I Extraligi. DKSE, z wywalczonymi w piątek trzema "oczkami", traci 5 punktów do przedostatniego Szolnoki SPC.