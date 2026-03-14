Koszmar dwukrotnego zwycięzcy LM! Weteran PlusLigi zniesiony z boiska
Krzysztof Rejno doznał groźnie wyglądającej kontuzji w trakcie spotkania 26. kolejki PlusLigi pomiędzy JSW Jastrzębskim Węglem i Cuprum Stilon Gorzów. Siatkarz, który z ZAKSĄ dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, musiał zostać zniesiony z boiska.
Do przykrego zdarzenia doszło w czwartym secie przy stanie 10:10. Rejno lądował po bloku i niefortunnie położył stopę. Na jego twarzy natychmiast pojawił się grymas bólu.
Do środkowego Cuprum od razu podbiegli koledzy z drużyny oraz fizjoterapeuci. 33-latek nie był w stanie się podnieść, więc po chwili został zniesiony przez członków ekipy gości.
W miejscu Rejny na parkiecie pojawił się Patryk Niemiec.
Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem JSW Jastrzębskiego Węgla 3:1.