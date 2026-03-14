Kryzys Jagiellonii Białystok! Kolejny mecz bez wygranej w PKO BP Ekstraklasie
Jagiellonia Białystok i Piast Gliwice zmierzyły się w sobotnim meczu PKO BP Ekstraklasy. Goście wygrali 2:1. To piąte kolejne ligowe spotkanie bez wygranej dla podopiecznych Adriana Siemieńca.
Bohaterem spotkania był hiszpański napastnik Piasta Hugo Vallejo, strzelec dwóch goli dla ekipy Daniela Myśliwca.
Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice 1:2 (0:1)
Bramki: Jesus Imaz 82 - Vallejo 21, 67
Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Norbert Wojtuszek (46. Alejandro Pozo), Bernardo Vital, Yuki Kobayashi, Guilherme Montoia - Bartłomiej Wdowik (46. Nahuel Leiva), Taras Romanczuk, Dawid Drachal (55. Bartosz Mazurek), Kajetan Szmyt (80. Zachary Zalewski) - Jesus Imaz, Samed Bazdar (55. Afimico Pululu).
Piast Gliwice: Karol Szymański - Ema Twumasi (46. Filip Borowski), Igor Drapiński, Juande Rivas, Jakub Lewicki - Jason Lokilo (59. Oskar Leśniak), Patryk Dziczek, Grzegorz Tomasiewicz (74. Michał Chrapek), Hugo Vallejo - Jorge Felix (59. Leandro Sanca), Gierman Barkowskij (71. Adrian Dalmau).
Żółte kartki - Piast Gliwice: Igor Drapiński, Juande Rivas, Jakub Lewicki.
Sędzia: Marcin Szczerbowicz (Olsztyn).
Widzów: 16 580.