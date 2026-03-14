Dla "Bartosa" będzie to już piąta obrona mistrzowskiego pasa. Przypomnijmy, że Polak sięgnął po niego w kwietniu 2023 roku, kiedy to podczas KSW 81 efektownie pokonał Artura Szczepaniaka (13-4-0). Tym razem naprzeciw niego stanie Fleminas, który w trzech poprzednich występach wygrał tylko raz - niejednogłośną decyzją sędziów z Tymoteuszem Łopaczykiem (13-4-0). Wcześniej musiał on jednak uznać wyższość Igora Michaliszyna (12-4-0) oraz Kacpra Koziorzębskiego (13-6-0).

Poza walką wieczoru federacja zaserwuje kibicom kilka innych, ciekawych starć. Dojdzie do konfrontacji Damiana Piwowarczyka z Sergiuszem Zającem. Pojedynek ten ma status eliminatora do tytułu w wadze półciężkiej. Oznacza to, że triumfator tego boju w najbliższej przyszłości stanie przed szansą walki o "złoto" organizacji KSW.

Na karcie walk pojawią się także między innymi: Tomasz Romanowski, Kacper Formela, Bartosz Leśko, Krzysztof Mendlewski oraz Ewelina Woźniak.

Wyniki walk podczas gali KSW 116:

Waga półśrednia (77.1 kg): Adrian Bartosiński (18-1-0) vs. Madars Fleminas (14-7-0) - walka o pas mistrzowski

Waga półciężka (93 kg): Damian Piwowarczyk (10-4-0) vs. Sergiusz Zając (9-1-0)

Waga średnia (83.9 kg): Tomasz Romanowski (19-11-0 1 NC) vs. Bartosz Kurek (5-0-0)

Waga półciężka (93 kg): Bartosz Leśko (15-6-2) vs. Bartosz Szewczyk (9-4-1)

Waga słomkowa kobiet (52.2 kg): Ewelina Woźniak (10-3-0) vs. Eva Dourthe (9-7-0)

Waga lekka (70.3 kg): Kacper Formela (19-6-0) vs. Krzysztof Mendlewski (9-3-0)

Waga lekka (70.3 kg): Wojciech Kawa (9-4-0) vs. Oleksandr Moisa (4-2-0)

Waga średnia (83.9 kg): Damian Mieczkowski (4-2-0) pokonał Maksymiliana Kowalskiego (5-2-0) przez techniczny nokaut (ground and pound) w trzeciej rundzie.

Catchweight do 63 kg: Andrzej Karkula (6-1-0) pokonał Dominika Mazura (2-2-0) przez poddanie (duszenie zza pleców) w pierwszej rundzie.