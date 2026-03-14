KSW 116: Karta walk. Kto walczy?
Już w najbliższą sobotę odbędzie się gala KSW 116. Kto zawalczy na KSW 116? Jak wygląda karta walk? Fani zobaczą w klatce m.in. mistrza kategorii półśredniej Adriana Bartosińskiego.
Podczas gali w Gorzowie Wielkopolskim zobaczymy dziewięć walk w formule MMA. W pojedynku wieczoru jeden z najlepszych zawodników KSW Adrian Bartosiński stanie do piątej obrony pasa kategorii półśredniej. Jego rywalem będzie pogromca Tymoteusza Łopaczyka Madars Fleminas.
ZOBACZ TAKŻE: Jan Błachowicz wraca do oktagonu! Poznaliśmy nazwisko rywala
Ponadto dojdzie do starcia na szczycie wagi półciężkiej. Rozpędzony dziewięcioma zwycięstwami z rzędu Sergiusz Zając zmierzy się z Damianem Piwowarczykiem. Bardzo możliwe, że wygrany zawalczy w kolejnym boju z mistrzem Rafałem Haratykiem.
Do klatki powrócą również były pretendent do pasa Bartosz Leśko oraz Tomasz Romanowski. Ten drugi spróbuje wygrać z niepokonanym dotąd Bartoszem Kurkiem.
Adrian Bartosiński - Madars Fleminas - walka o pas kategorii półśredniej
Damian Piwowarczyk - Sergiusz Zając
Tomasz Romanowski - Bartosz Kurek
Bartosz Leśko - Bartosz Szewczyk
Ewelina Woźniak - Eva Dourthe
Kacper Formela - Krzysztof Mendlewski
Wojciech Kawa - Oleksandr Moisa
Damian Mieczkowski - Maksymilian Kowalski
Andrzej Karkuła - Dominik Mazur
Gala KSW 116 odbędzie się w sobotę 14 marca w Arenie Gorzów.