KSW 116: Karta walk. Kto walczy?

Hubert Pawlik

Już w najbliższą sobotę odbędzie się gala KSW 116. Kto zawalczy na KSW 116? Jak wygląda karta walk? Fani zobaczą w klatce m.in. mistrza kategorii półśredniej Adriana Bartosińskiego.

Podczas gali w Gorzowie Wielkopolskim zobaczymy dziewięć walk w formule MMA. W pojedynku wieczoru jeden z najlepszych zawodników KSW Adrian Bartosiński stanie do piątej obrony pasa kategorii półśredniej. Jego rywalem będzie pogromca Tymoteusza Łopaczyka Madars Fleminas.

 

Ponadto dojdzie do starcia na szczycie wagi półciężkiej. Rozpędzony dziewięcioma zwycięstwami z rzędu Sergiusz Zając zmierzy się z Damianem Piwowarczykiem. Bardzo możliwe, że wygrany zawalczy w kolejnym boju z mistrzem Rafałem Haratykiem.

 

Do klatki powrócą również były pretendent do pasa Bartosz Leśko oraz Tomasz Romanowski. Ten drugi spróbuje wygrać z niepokonanym dotąd Bartoszem Kurkiem.

 

Adrian Bartosiński - Madars Fleminas - walka o pas kategorii półśredniej

Damian Piwowarczyk - Sergiusz Zając

Tomasz Romanowski - Bartosz Kurek

Bartosz Leśko - Bartosz Szewczyk

Ewelina Woźniak - Eva Dourthe

Kacper Formela - Krzysztof Mendlewski

Wojciech Kawa - Oleksandr Moisa

Damian Mieczkowski - Maksymilian Kowalski 

Andrzej Karkuła - Dominik Mazur

 

 

Gala KSW 116 odbędzie się w sobotę 14 marca w Arenie Gorzów.

