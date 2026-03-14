Kuzyni zagrają w finale Indian Wells! To będzie wyjątkowy mecz

Tenis

Arthur Rinderknech i Valentin Vacherot w nocy z soboty na niedzielę zagrają w finale turnieju ATP w Indian Wells. Francuza i Monakijczyka łączą rodzinne więzy. Są bowiem kuzynami. W starciu o tytuł prestiżowej amerykańskiej imprezy ich przeciwnikami będą Argentyńczyk Guido Andreozzi i Francuz Manuel Guinard.

Dwóch mężczyzn w strojach tenisowych stoi przy siatce tenisowej, jeden trzyma rakietę.
fot. PAP/EPA
Valentin Vacherot i Arthur Rinderknech

Dotychczas Arthur Rinderknech i Valentin Vacherot rywalizowali przeciwko sobie. W październiku 2025 kuzyni niespodziewanie spotkali się w finale turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Wtedy lepszy okazał się Monakijczyk, dla którego był to zdecydowanie największy sukces w karierze. Kilkanaście dni później panowie trafili na siebie w drugiej rundzie "tysięcznika" w Paryżu. Ponownie górą był Vacherot.

 

Teraz kuzyni połączyli swoje siły. Z powodzeniem występują w deblowej imprezie rangi ATP Masters 1000 w Indian Wells. Rinderknech i Vacherot odnieśli już cztery zwycięstwa i awansowali do wielkiego finału zawodów.

 

O tytuł w prestiżowym kalifornijskim turnieju Francuz i Monakijczyk zagrają z Guido Andreozzim i Manuelem Guinardem. Obecność Argentyńczyka i Francuza na tym etapie zmagań to również niespodzianka. Spotkanie zaplanowano na godzinę 2:00 w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego.

jc, Polsat Sport
