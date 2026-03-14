Leon nie zawahał się ani chwili. Wskazał wymarzonego rywala w LM
W ćwierćfinale Ligi Mistrzów Bogdanka LUK Lublin zmierzy się z PGE Projektem Warszawa. Mecze odbędą się 24 marca i 1 kwietnia. W rozmowie z Polsatem Sport Wilfredo Leon wskazał, z kim w razie pokonania ekipy ze stolicy chciałby spotkać się w kolejnej rundzie.
Sezon klubowy wchodzi w decydującą fazę. W PlusLidze lada moment skończy się faza zasadnicza i rozpoczną play-offy. W Lidze Mistrzów nadszedł natomiast czas ćwierćfinałów.
ZOBACZ TAKŻE: 23 punkty Bartosza Kurka! Świetny występ nie przyniósł zwycięstwa
- Będzie trochę presji, nie możemy tego ukrywać. Rywale będą motywowali się, żeby zagrać przeciwko nam jak najlepiej. My jednak też chcemy zachować dobry rytm - powiedział Leon.
W ćwierćfinale LM Bogdanka trafiła na Projekt. Zapowiada się więc bratobójcze starcie dwóch polskich zespołów.
- Cieszę się, bo nie musimy daleko lecieć. Spotkają się dwie drużyny, które świetnie się nawzajem znają. Myślę, że to będzie dobra rywalizacja - przyznał reprezentant Polski.
Leon został też zapytany o wymarzonego rywala w kolejnej rundzie w przypadku pokonania Projektu. Wskazał bez zawahania.
- Liczę na to, że jeśli wygramy, to w kolejnej rundzie trafimy na Perugię. Byłaby piękna walka - stwierdził.
Cała rozmowa z Wilfredo Leonem w załączonym materiale wideo.
