Leon nie zawahał się ani chwili. Wskazał wymarzonego rywala w LM

Sezon klubowy wchodzi w decydującą fazę. W PlusLidze lada moment skończy się faza zasadnicza i rozpoczną play-offy. W Lidze Mistrzów nadszedł natomiast czas ćwierćfinałów.

- Będzie trochę presji, nie możemy tego ukrywać. Rywale będą motywowali się, żeby zagrać przeciwko nam jak najlepiej. My jednak też chcemy zachować dobry rytm - powiedział Leon.



W ćwierćfinale LM Bogdanka trafiła na Projekt. Zapowiada się więc bratobójcze starcie dwóch polskich zespołów.



- Cieszę się, bo nie musimy daleko lecieć. Spotkają się dwie drużyny, które świetnie się nawzajem znają. Myślę, że to będzie dobra rywalizacja - przyznał reprezentant Polski.



Leon został też zapytany o wymarzonego rywala w kolejnej rundzie w przypadku pokonania Projektu. Wskazał bez zawahania.



- Liczę na to, że jeśli wygramy, to w kolejnej rundzie trafimy na Perugię. Byłaby piękna walka - stwierdził.



Cała rozmowa z Wilfredo Leonem w załączonym materiale wideo.