Milik czekał na ten moment prawie dwa lata! Polak znalazł się w kadrze meczowej
Piłkarz Juventusu Turyn Arkadiusz Milik znalazł się w kadrze na sobotni, wyjazdowy mecz z Udinese w lidze włoskiej. To może być jego pierwszy występ od czerwca 2024 roku, gdy doznał kontuzji urazu kolana w towarzyskim spotkaniu reprezentacji Polski z Ukrainą (3:1).
Trener Juventusu Luciano Spalletti uznał, że 32-letni Polak jest gotowy do powrotu do gry. Na ławce rezerwowych pojawił się już grudniu ubiegłego roku, ale wówczas nie dostał szansy od włoskiego szkoleniowca, a później doznał kolejnego urazu. Poza kadrą znalazł się serbski napastnik Dusan Vlahović.
Mecz w Udine rozpocznie się o godz. 20.45. W zespole gospodarzy, który zajmuje 11. miejsce w tabeli, grają Jakub Piotrowski i Adam Buksa. Juventus po 26 kolejkach jest szósty, ze stratą 17 punktów do prowadzącego Interu Mediolan Piotra Zielińskiego.