Mistrzyni Australian Open nie dała szans Polce. Wyraźna porażka w półfinale

Kawa radziła sobie dotychczas w tureckim turnieju znakomicie. W drodze do półfinału wygrała trzy mecze, w których nie straciła choćby seta. W pokonanym polu zostawiła: Depsinę Papamichail, Leyrę Romero Gormaz i Carole Monnet.

ZOBACZ TAKŻE: Półfinały turnieju ATP w Indian Wells. Transmisja TV i stream online



O finał przyszło jej zmierzyć się z Anheliną Kalininą. Ukrainka, podobnie jak Polka, plasuje się w drugiej setce rankingu WTA. Zajmuje w nim 189. miejsce, podczas gdy Kawa - 146.



Początek spotkania był bardzo wyrównany. Obie zawodniczki pewnie wykorzystywały swoje podanie. Pierwsze przełamanie miało miejsce dopiero w szóstym gemie. Wtedy Kalinina wyszła na prowadzenie 4:2. Natychmiast została jednak przełamana powrotnie przez Kawę i wynik znów był na styku.



Od tego momentu inicjatywa była po stronie Ukrainki. Zanotowała jeszcze jeden break, ponadto nie zmarnowała swojego serwisu. W konsekwencji wygrała seta 6:3.

Druga partia także rozpoczęła się lepiej dla Kalininy. Wygrała cztery pierwsze gemy, dwukrotnie przełamując Kawę. Prowadziła 4:0 i znalazła się na autostradzie do zwycięstwa.

W piątym gemie Polka wróciła do gry. Zaczęła odrabiać straty, doprowadzając do wyniku 5:4. Na więcej nie było jej jednak stać - ostatecznie Ukrainka wygrała 6:4 i to ona świętowała awans do finału.

Katarzyna Kawa - Anhelina Kalinina 3:6, 4:6