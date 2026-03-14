Mistrzyni Australian Open nie dała szans Polce. Wyraźna porażka w półfinale
Katarzyna Kawa zakończyła udział w turnieju WTA 125 w Antalyi na etapie półfinału. Przeszkodą nie do przejścia okazała się Anhelina Kalinina - ukraińska mistrzyni juniorskiego Australian Open w grze podwójnej w 2014 roku - która pokonała Polkę 6:3, 6:4.
Kawa radziła sobie dotychczas w tureckim turnieju znakomicie. W drodze do półfinału wygrała trzy mecze, w których nie straciła choćby seta. W pokonanym polu zostawiła: Depsinę Papamichail, Leyrę Romero Gormaz i Carole Monnet.
O finał przyszło jej zmierzyć się z Anheliną Kalininą. Ukrainka, podobnie jak Polka, plasuje się w drugiej setce rankingu WTA. Zajmuje w nim 189. miejsce, podczas gdy Kawa - 146.
Początek spotkania był bardzo wyrównany. Obie zawodniczki pewnie wykorzystywały swoje podanie. Pierwsze przełamanie miało miejsce dopiero w szóstym gemie. Wtedy Kalinina wyszła na prowadzenie 4:2. Natychmiast została jednak przełamana powrotnie przez Kawę i wynik znów był na styku.
Od tego momentu inicjatywa była po stronie Ukrainki. Zanotowała jeszcze jeden break, ponadto nie zmarnowała swojego serwisu. W konsekwencji wygrała seta 6:3.
Druga partia także rozpoczęła się lepiej dla Kalininy. Wygrała cztery pierwsze gemy, dwukrotnie przełamując Kawę. Prowadziła 4:0 i znalazła się na autostradzie do zwycięstwa.
W piątym gemie Polka wróciła do gry. Zaczęła odrabiać straty, doprowadzając do wyniku 5:4. Na więcej nie było jej jednak stać - ostatecznie Ukrainka wygrała 6:4 i to ona świętowała awans do finału.
Katarzyna Kawa - Anhelina Kalinina 3:6, 4:6