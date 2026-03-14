Nie żyje legenda piłkarskiej reprezentacji. Świat sportu w żałobie

Nwosu to niezwykle uznany nigeryjski piłkarz. Dość powiedzieć, że w kadrze narodowej rozegrał 60 meczów, strzelając w tym czasie osiem goli.

W dorosłej reprezentacji pomocnik zadebiutował jako nastolatek, w 1980 roku będąc najmłodszym członkiem drużyny, która wygrała Puchar Narodów Afryki.

Reprezentował także swój kraj podczas igrzysk olimpijskich w tym samym roku, strzelając jedynego gola dla Nigerii w trakcie tego turnieju - w zremisowanym 1:1 spotkaniu z Czechosłowacją.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej został trenerem, prowadząc między innymi reprezentację Nigerii do lat 17.

Zmarł 14 marca 2026 roku w wieku 62 lat.

