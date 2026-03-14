Nie żyje legenda piłkarskiej reprezentacji. Świat sportu w żałobie

Nie żyje Henry Nwosu, legendarny piłkarz reprezentacji Nigerii. Miał 62 lata.

  • Henry Nwosu w dorosłej reprezentacji Nigerii zadebiutował jako nastolatek w 1980 roku
  • Zdobył Puchar Narodów Afryki w 1980 roku
  • Brał udział w igrzyskach olimpijskich w 1980 roku, strzelając gola z Czechosłowacją
  • Po karierze piłkarskiej został trenerem, prowadząc reprezentację Nigerii U-17
  • Zmarł 14 marca 2026 roku w wieku 62 lat

Nwosu to niezwykle uznany nigeryjski piłkarz. Dość powiedzieć, że w kadrze narodowej rozegrał 60 meczów, strzelając w tym czasie osiem goli.

 

W dorosłej reprezentacji pomocnik zadebiutował jako nastolatek, w 1980 roku będąc najmłodszym członkiem drużyny, która wygrała Puchar Narodów Afryki.

 

Reprezentował także swój kraj podczas igrzysk olimpijskich w tym samym roku, strzelając jedynego gola dla Nigerii w trakcie tego turnieju - w zremisowanym 1:1 spotkaniu z Czechosłowacją.

 

Po zakończeniu kariery piłkarskiej został trenerem, prowadząc między innymi reprezentację Nigerii do lat 17.

 

Zmarł 14 marca 2026 roku w wieku 62 lat.

