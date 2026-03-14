Niespodzianka! Spadkowicz postraszył giganta Tauron Ligi

EcoHarpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki przystępował do spotkania z PGE Budowlanymi Łódź jako drużyna już zdegradowana z Tauron Ligi. Spadek stał się faktem przed tygodniem, po porażce 0:3 z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.

ZOBACZ TAKŻE: Leon nie zawahał się ani chwili. Wskazał wymarzonego rywala w LM



Gospodynie, choć nie walczyły już o nic, postawiły bardziej utytułowanym rywalkom trudne warunki w pierwszym secie. W pewnym momencie prowadziły nawet trzema punktami (10:7). Końcówkę partii lepiej rozegrały jednak Łodzianki, które triumfowały dzięki temu 25:22.



Druga odsłona miały podobny przebieg. Rywalizacja była zacięta, choć jeszcze częściej niż w pierwszym secie inicjatywa była po stronie drużyny z Nowego Dworu Mazowieckiego. Różnica wynosiła nawet pięć "oczek" (22:17). Siatkarki z Łodzi potrafiły doprowadzić do wyrównania (22:22), ale ostatecznie to gospodynie wygrały tę partię 25:23.

Set numer trzy długo przypominał dwa poprzednie. Żaden z zespołów nie potrafił bowiem na stałe odskoczyć od przeciwnika. Dopiero od stanu 18:16 dla Łodzianek to właśnie gościnie podkręciły tempo. Zanotowały kilka udanych serii punktowych i w konsekwencji wygrały 25:18.

Gospodynie potrzebowały zwycięstwa w czwartym secie, aby przedłużyć swoje szanse na wygranie po tie-breaku. Łodzianki nie chciały jednak do tego dopuścić i zagrały skoncentrowane. Kontrolowały przebieg tej partii i zwyciężyły 25:21.



EcoHarpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki - PGE Budowlani Łódź 1:3 (22:25, 25:23, 18:25, 21:25)