Niespodzianka! Spadkowicz postraszył giganta Tauron Ligi

Jakub Żelepień

EcoHarpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki postraszył PGE Budowlanych Łódź. Gospodynie, po przegranym pierwszym secie, wróciły do gry i zwyciężyły w drugiej partii. Ostatecznie jednak to walczące o mistrzostwo gościnie triumfowały 3:1 (25:22, 23:25, 25:18, 25:21).

Dwie drużyny siatkarek stoją po przeciwnych stronach siatki na boisku, przed rozpoczęciem meczu. Na trybunach zgromadzeni są kibice.
Siatkarki z Nowego Dworu Mazowieckiego postraszyły faworytki

EcoHarpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki przystępował do spotkania z PGE Budowlanymi Łódź jako drużyna już zdegradowana z Tauron Ligi. Spadek stał się faktem przed tygodniem, po porażce 0:3 z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.

 

Gospodynie, choć nie walczyły już o nic, postawiły bardziej utytułowanym rywalkom trudne warunki w pierwszym secie. W pewnym momencie prowadziły nawet trzema punktami (10:7). Końcówkę partii lepiej rozegrały jednak Łodzianki, które triumfowały dzięki temu 25:22.


Druga odsłona miały podobny przebieg. Rywalizacja była zacięta, choć jeszcze częściej niż w pierwszym secie inicjatywa była po stronie drużyny z Nowego Dworu Mazowieckiego. Różnica wynosiła nawet pięć "oczek" (22:17). Siatkarki z Łodzi potrafiły doprowadzić do wyrównania (22:22), ale ostatecznie to gospodynie wygrały tę partię 25:23.

 

Set numer trzy długo przypominał dwa poprzednie. Żaden z zespołów nie potrafił bowiem na stałe odskoczyć od przeciwnika. Dopiero od stanu 18:16 dla Łodzianek to właśnie gościnie podkręciły tempo. Zanotowały kilka udanych serii punktowych i w konsekwencji wygrały 25:18. 

 

Gospodynie potrzebowały zwycięstwa w czwartym secie, aby przedłużyć swoje szanse na wygranie po tie-breaku. Łodzianki nie chciały jednak do tego dopuścić i zagrały skoncentrowane. Kontrolowały przebieg tej partii i zwyciężyły 25:21.


EcoHarpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki - PGE Budowlani Łódź 1:3 (22:25, 25:23, 18:25, 21:25)

