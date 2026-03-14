Osłabiony Jastrzębski Węgiel wygrywa za pełną pulę! Kolejne przetasowania w tabeli

Jeszcze przed rozpoczęciem tego starcia poinformowano, że zabraknie w nim Łukasza Kaczmarka. Z komunikatu klubu wynika, że atakujący zmaga się z urazem kolana.

Od samego początku spotkanie obfitowało w wiele emocji. Minimalne prowadzenie często się zmieniało, ale po kilku chwilach znów na tablicy widniał remis. W pewnym momencie goście "odskoczyli" na 17:14, ale nie zdołali utrzymać tej różnicy. W końcówce nerwy na wodzy zachowali za to siatkarze z Jastrzębia-Zdroju, którzy, zdobywając cztery punkty z rzędu, wygrali premierową odsłonę 25:21.

W drugim secie to gospodarze wyszli na prowadzenie, ale w przeciwieństwie do swoich rywali, zdołali je utrzymać. Gorzowianie zminimalizowali wprawdzie stratę do jednego punktu, lecz na więcej nie było ich już stać. Po godzinie gry było już 2:0.

W trzeciej partii zespół prowadzony przez Andrzeja Kowala chciał postawić kropkę nad "i", ale nie udało mu się to. Goście nie składali broni i grali coraz lepiej, a to mogło zwiastować tylko jedno - nerwy w końcówce. W niej spokój zachowali tym razem Gorzowianie, którzy doprowadzili do stanu 1:2.

Przy stanie 10:10 groźnie wyglądającej kontuzji doznał Krzysztof Rejno. Środkowy Cuprum niefortunnie upadł i doznał urazu stawu skokowego. 33-latek został zniesiony z boiska przez kolegów. Zastąpił go Patryk Niemiec. Kontuzja kolegi wyraźnie wybiła gości z rytmu. Jastrzębianie przejęli kontrolę w meczu i rozstrzygnęli całe spotkanie na swoją korzyść.

Dzięki wygranej JSW Jastrzębski Węgiel awansował na szóstą lokatę w tabeli PlusLigi. Wciąż jednak nie może być pewny gry w fazie play-off. O premiowane awansem pozycje walczą bowiem jeszcze PGE GiEK Skra Bełchatów, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Energa Trefl Gdańsk.

JSW Jastrzębski Węgiel - Cuprum Stilon Gorzów 3:1 (25:21, 25:22, 24:26, 25:23)