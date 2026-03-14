Piąte zwycięstwo z rzędu! Pewny awans Polski do kolejnej fazy el. ME

W Sosnowcu w listopadzie biało-czerwone także zwyciężyły 86:41. Ostatnie spotkanie w tym etapie Polki, pewne już pierwszego miejsca w grupie, rozegrają we wtorek z Cypryjkami w Limassol. Druga faza eliminacji rozpocznie się w listopadzie.

Polki rozpoczęły lekko zmienioną pierwszą piątką pod nieobecność najskuteczniejszej w meczu ze Słowaczkami środkowej Stephanie Mavungi (euroligowa Umana Reyer Wenecja), która została zwolniona przez szkoleniowca Karola Kowalewskiego z występu przeciw Rumunkom i Cypryjkom. Kapitan Julia Niemojewska, Klaudia Gertchen, Aleksandra Mielnicka, Weronika Telenga i Kamila Borkowska długo nie mogły znaleźć sposobu na grę Rumunek. Były remisy 2:2, 4:4, 10:10, 17:17, a nawet chwilowe prowadzenie znacznie niżej notowanych w rankingu rywalek (10:7).

Polki dobrze grały w ataku pozycyjnym, ale lekka niefrasobliwość w obronie powodowała, że nawet wywalczone piłki w defensywie nie przynosiły punktowych efektów.

Druga kwarta toczyła się już pod dyktando Polek, które po rzutach rezerwowych - m.in. Amalii Rembiszewskiej (trzy razy w tej części zza linii 6,75 m) osiągnęły bezpieczną, 20-punktową przewagę (45:25).

Utrzymywały ją w drugiej połowie, mimo słabej trzeciej kwarty, jedynego przegranego fragmentu spotkani (9:11). Dobrze grą zespołu kierowała kapitanka Niemojewska, która miała aż 10 asyst, czyli o dwa więcej podania otwierające drogę do kosza rywalek, niż cały zespół Rumunii.

Polki miały także znaczącą przewagę pod koszem - wygrały w tym elemencie 45:33, w czym największa zasługa Borkowskiej, która miał double-double - 15 pkt i 11 zbiórek. W drugiej połowie skutecznością z dystansu popisała się Gertchen trafiając cztery takie rzuty z sześciu prób.

Udane wejście w końcówce miała 17-letnia Helena Danielewicz, która debiutowała w seniorskiej kadrze w listopadzie w spotkaniu z Cypryjkami. W pięć minut zdobyła pięć punktów, podejmowała odważne i dobre decyzje w ataku, dobrze ustawiała się na parkiecie, miała zbiórkę, asystę oraz dwie straty.

Eurobasket 2027 odbędzie się po raz drugi z rzędu w czterech krajach: Belgii, Finlandii, Szwecji oraz na Litwie. Polki po raz ostatni wystąpiły w tej imprezie w 2015 roku.

Rumunia - Polska 50:75 (17:19, 8:26, 11:9, 14:21)

Rumunia: Blanca Fota 22, Katy Amanu 18, Ana Virjoghe 4, Stefania Catinean 3, Nicolett Orban 3, Teodora Manea 0, Ivana David 0, Teodora Manea 0, Bianca Nan 0, Alexandra Ghita 0

Polska: Klaudia Gertchen 18, Kamila Borkowska 15, Amalia Rembiszewska 18, Weronika Telenga 9, Liliana Banaszak 5, Helena Danielewicz 5, Julia Niemojewska 3, Klaudia Wnorowska 3, Karolina Ułan 3, Aleksandra Mielnicka 2, Martyna Pyka 0, Aleksandra Wojtala 0

KP, PAP