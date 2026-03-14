Pigeon najlepszy z Polaków drugiego dnia MŚ. Nie obyło się bez upadku

Trwają mistrzostwa świata w short tracku. W sobotę na lodzie widzieliśmy trójkę reprezentantów Polski w startach indywidualnych, a także żeńską sztafetę. Najlepiej wypadł Felix Pigeon, który znalazł się w finale B na 500 metrów.

ZOBACZ TAKŻE: Cudem przeżył trzęsienie ziemi. Teraz przeszedł do historii igrzysk

 

Najlepiej ze wszystkich wypadł Felix Pigeon. Ten znalazł się w finale B na 500 metrów, w którym rywalizował jedynie z Williamem Dandjinou. Pigeon musiał uznać wyższość Kanadyjczyka, upadając na ostatniej prostej. Ostatecznie został sklasyfikowany na siódmym miejscu.

 

 

Na 1500 metrów w półfinale odpadł Michał Niewiński. Zajął siódmą lokatę w swoim biegu. Na 1000 metrów natomiast na ćwierćfinale zmagania zakończyła Gabriela Topolska.

 

Startowała również żeńska sztafeta na 3000 metrów w składzie Nikola Mazur, Gabriela Topolska, Kornela Woźniak, Natalia Maliszewska. Nasze rodaczki uplasowały się na trzeciej pozycji w swoim półfinale, kwalifikując się tym samym do finału B. Ten zakończyły na drugiej pozycji, co dało szóste miejsce w łącznym rozrachunku.

 

 

Transmisje niedzielnych zmagań na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

 

Niedziela, 15 marca:


18:35 – Sztafety mieszane – finały
19:13 – 1500m kobiet – półfinały
19:31 – 1000m mężczyzn – ćwierćfinały
19:48 – 1500m kobiet – finały
20:26 – 1000m mężczyzn – półfinały
20:35 – 500m kobiet – ćwierćfinały
20:50 – 1000m mężczyzn – finały
21:08 – 500m kobiet – półfinały
21:33 – 500m kobiet – finały
21:51 – Sztafety 5000m mężczyzn – finały

jc, Polsat Sport
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Felix Pigeon drugi w finale B na 500 metrów podczas MŚ w short tracku

