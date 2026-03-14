Piłkarz reprezentacji aresztowany! Wszystko przez filmy w mediach społecznościowych

Władze Bahrajnu aresztowały sześć osób, w tym piłkarza reprezentacji Bahrajnu Ahmeda Mirzę Moussę, pod zarzutem naruszenia bezpieczeństwa publicznego. Zatrzymani publikowali w mediach społecznościowych filmy gloryfikujące niedawne irańskie ataki na ten kraj.

35-latek, który gra w bahrajńskim klubie Al-Khalediyah oraz w reprezentacji kraju, wraz z innymi podejrzanymi miał zostać zatrzymany w środę.

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło że opublikowane filmy na prywatnych kontach mogły wprowadzać w błąd, wpływać na opinię publiczną, szerzyć strach wśród obywateli i mieszkańców lub zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Jak podała agencja informacyjna Bahrain News Agency, sześciu podejrzanych zostało przekazanych prokuraturze.

 

Ministerstwo wezwało obywateli, by ufali wyłącznie informacjom pochodzącym z oficjalnych źródeł oraz powstrzymali się od rozpowszechniania niewiarygodnych wiadomości lub filmów, aby uniknąć konsekwencji prawnych i przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa kraju – dodała agencja.

 

Moussa jest znanym piłkarzem w Bahrajnie. Reprezentował drużynę narodową w kilku międzynarodowych rozgrywkach, w tym podczas Pucharu Narodów Arabskich 2021.

