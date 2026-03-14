PKO BP Ekstraklasa: Cracovia - Wisła Płock. Relacja live i wynik na żywo online

Cracovia - Wisła Płock to spotkanie 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Cracovia - Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.

Cracovia po inaugurującym wiosnę zwycięstwie z Bruk-Bet Termaliką nie wygrała meczu. Ostatnie dwa zakończyły porażkami, co dodatkowo pogorszyło atmosferę w drużynie. Szkoleniowiec Luka Elsner zgłosił nawet chęć rezygnacji z pełnionej funkcji. Władze klubu poprosiły go jednak, by kontynuować pracę. 

 

- Wyraziłem swoje obawy i nie były one związane z wynikami, ale całością problemów związanych z klubem i ich zarządzaniem. Poproszono mnie jednak o kontynuowanie pracy i zgodziłem się (...) Dam z siebie maksimum, powiedziałem to zawodnikom i przedstawicielom klubu. Cały czas Cracovia ma potencjał i można tu zrobić wielkie rzeczy - przyznał trener Cracovii.

 

Najbliższym rywalem zespołu będzie Wisła Płock, która przegrała pięć meczów z rzędu i również przeżywa kryzys. Po ostatniej porażce z Arką Gdynia trener Mariusz Misiura rozmawiał z władzami klubu, natomiast piłkarze - z kibicami. Wszyscy wyznaczyli sobie jasny cel: zwycięstwo w starciu z Cracovią.

 

