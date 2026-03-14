PKO BP Ekstraklasa: GKS Katowice - Lechia Gdańsk. Relacja live i wynik na żywo online

Piłka nożna

GKS Katowice - Lechia Gdańsk to spotkanie 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Lechia Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

GKS Katowice świetnie spisuje się na wiosnę. Nie dość, że wygrał dotąd cztery spotkania, to wywalczył również awans do półfinału Pucharu Polski. 

 

Piłkarze Rafała Góraka zmierzą się teraz z Lechią Gdańsk, która przed tygodniem rozbiła na własnym stadionie Jagiellonię Białystok 3:0. Na jesień to drużyna Johna Carvera okazała się lepsza i wygrała 2:0. 

 

- Przyjeżdża do nas mocna drużyna, która zdobyła najwięcej bramek ze wszystkich drużyn ekstraklasy. Do tego bardzo dobrze wygląda w kwestii motoryki, wysokiej intensywności, sprintów. Zaczynała rozgrywki z minusowymi punktami i gdyby nie to, to teraz byłaby w ścisłej czołówce tabeli - przyznał szkoleniowiec GKS-u, cytowany przez PAP.

 

GKS przystąpi do tego starcia bez dwóch kluczowych piłkarzy - Alana Czerwińskiego oraz Arkadiusza Jędrycha, którzy pauzują za żółte kartki. 

 

- Praca, pokora, dyscyplina to jego atuty. Jest profesjonalistą pełną gębą, odpowiedzialny za siebie i drużynę, bo jest kapitanem. Od kiedy razem pracujemy bardzo się rozwinął i może być wzorem dla innych - ocenił Jędrycha Rafał Górak. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Lechia Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

