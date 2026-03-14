PKO BP Ekstraklasa: GKS Katowice - Lechia Gdańsk. Relacja live i wynik na żywo online

GKS Katowice świetnie spisuje się na wiosnę. Nie dość, że wygrał dotąd cztery spotkania, to wywalczył również awans do półfinału Pucharu Polski.

Piłkarze Rafała Góraka zmierzą się teraz z Lechią Gdańsk, która przed tygodniem rozbiła na własnym stadionie Jagiellonię Białystok 3:0. Na jesień to drużyna Johna Carvera okazała się lepsza i wygrała 2:0.

- Przyjeżdża do nas mocna drużyna, która zdobyła najwięcej bramek ze wszystkich drużyn ekstraklasy. Do tego bardzo dobrze wygląda w kwestii motoryki, wysokiej intensywności, sprintów. Zaczynała rozgrywki z minusowymi punktami i gdyby nie to, to teraz byłaby w ścisłej czołówce tabeli - przyznał szkoleniowiec GKS-u, cytowany przez PAP.

GKS przystąpi do tego starcia bez dwóch kluczowych piłkarzy - Alana Czerwińskiego oraz Arkadiusza Jędrycha, którzy pauzują za żółte kartki.

- Praca, pokora, dyscyplina to jego atuty. Jest profesjonalistą pełną gębą, odpowiedzialny za siebie i drużynę, bo jest kapitanem. Od kiedy razem pracujemy bardzo się rozwinął i może być wzorem dla innych - ocenił Jędrycha Rafał Górak.

Początek o godzinie 17:30.