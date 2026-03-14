PlusLiga: Energa Trefl Gdańsk - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Relacja i wynik na żywo

Energa Trefl Gdańsk od początku lutego prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. W sześciu ostatnich spotkaniach zespół poniósł aż pięć porażek i zajmuje już ósme miejsce w tabeli. Jego najbliższym rywalem będzie Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Trudno sobie wyobrazić lepszą okazję na przełamanie.

Drużyna z Częstochowy po środowej porażce ze Skrą Bełchatów nie ma już szans na utrzymanie w PlusLidze. To spora niespodzianka, zwłaszcza że przed rozpoczęciem sezonu mało kto spodziewał się takiego rezultatu. Mimo to zespół ma do rozegrania jeszcze dwa starcia, w tym właśnie najbliższe z Treflem.

Początek o godzinie 20:00.