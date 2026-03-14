PlusLiga: JSW Jastrzębski Węgiel - Cuprum Stilon Gorzów. Relacja live i wynik na żywo online

Jastrzębski Węgiel mierzył się ostatnio z niemałymi problemami. Nie tylko finansowymi, ale również sportowymi. Siatkarze Andrzeja Kowala przegrali dwa mecze z rzędu w PlusLidze - ze Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa oraz Barkomem-Każany Lwów.

Przełamanie przyszło dopiero w ubiegły weekend, kiedy udało się pokonać na wyjeździe Energę Trefl Gdańsk. Teraz szansa na kolejny triumf.

Rywalem Jastrzębskiego Węgla będzie Cuprum Stilon Gorzów, który nie może zaliczyć ostatnich tygodni do udanych. Po kapitalnym starciu z PGE Projektem Warszawa przegrał dwa mecze z rzędu - z Bogdanką LUK Lublin oraz Aluronem CMC Wartą Zawiercie.

Transmisja na antenie Polsatu Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45.