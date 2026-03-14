Półfinały turnieju ATP w Indian Wells. Transmisja TV i stream online

Przed nami bardzo ciekawie zapowiadające się półfinałowe mecze turnieju ATP w Indian Wells. Jannik Sinner zmierzy się z Alexandrem Zverevem a Carlos Alcaraz stanie naprzeciwko Daniiła Miedwiediewa. Transmisje na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

Kibice nie mogą narzekać na brak emocji podczas tegorocznej edycji turnieju ATP w Indian Wells. Za nami wiele bardzo emocjonujących meczów z udziałem największych gwiazd męskiego tenisa. Teraz rywalizacja w Kalifornii wchodzi w decydującą fazę. Który z zawodników sięgnie po ostateczny triumf?

 

Półfinały zmagań w Stanach Zjednoczonych zapowiadają się bardzo ciekawie. W pierwszym półfinale naprzeciwko siebie staną wicelider rankingu ATP Jannik Sinner oraz czwarty tenisista globu Alexander Zverev. Później na kort wyjdzie natomiast lider ogólnoświatowego zestawienia Carlos Alcaraz, a jego rywalem będzie wracający do dawnej formy Daniił Miedwiediew.

 

W finale mogą zatem spotkań się lider i wicelider rankingu ATP. Przypomnijmy, że z wcześniej wymienionych zawodników tylko Alcaraz ma na swoim koncie triumf w Indian Wells. Hiszpan sięgną po trofeum w 2023 i 2024 roku. 

I półfinał: Jannik Sinner - Alexander Zverev; początek nie przed godziną 21:30; transmisja w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go

II półfinał: Carlos Alcaraz - Danił Miedwiediew; początek nie przed godziną 23:00: transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go 

