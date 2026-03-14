Polka z medalem MŚ! Co za występ naszej rodaczki

Robinson triumfowała czasem 3:13,39. Druga Ballantyne uzyskała wynik 3:17,24, a trzecia Brzozowska - 3:19,03. Tuż za podium uplasowała się Patas - 3:20,24. Dominika Stelmach zajęła szóste miejsce czasem 3:22,06. Drużynowo zwyciężyły Brytyjki, a Polki były drugie.

Rywalizację mężczyzn również zdominowali Brytyjczycy, którzy zajęli sześć czołowych miejsc. Złoto wynikiem 2:46,09 wywalczył Alex Milne. Srebrny medal zdobył Charlie Davis - 2:47,14, a brązowy Logan Smith - 2:47,29.

Polacy zajęli czwarte miejsce drużynowo. Damian Rudnik czasem 2:56,02 finiszował na 11. pozycji. Patryk Pawłowski uzyskał 13. wynik - 2:57,35, a 24. Mateusz Baran - 3:08,43.

Pierwotnie mistrzostwa świata w biegu na 50 km miały odbyć się w grudniu 2025 roku, lecz przełożono je na 14 marca 2026.

jc, PAP