Polski trener stracił pracę w kadrze siatkarzy. Znamy nazwisko następcy

Żuchowski pracował z męską kadrą Węgier od marca 2025 roku. Tamtejsza federacja podkreślała, że Polak, mimo młodego wieku, zaimponował przedstawicielom Związku nie tylko doświadczeniem, wyniesionym zarówno z halowej, jak i plażowej odmiany siatkówki, ale i doskonałym rozeznaniem w węgierskich realiach.

"Już pierwszego dnia udowodnił, że przybył na Węgry z ugruntowanymi poglądami i jasnym planem. Znał mocne strony naszych siatkarzy i potrafił wskazać elementy, które wymagają poprawy" - zachwycała się wówczas tamtejsza federacja.

I choć wydawało się, że Węgrzy widzą w Robercie Żuchowskim trenera na lata (mówiono, że jego najpoważniejszym celem będzie wprowadzenie tamtejszych zawodników na igrzyska w Los Angeles w 2028 roku), Polak wytrwał na stanowisku zaledwie rok...

Jego następcą został Włoch Fosco Cicola, były reprezentant Włoch w siatkówce plażowej i wicemistrz kraju z 2002 roku. W ostatnich latach pracował z kilkoma czołowymi parami, w tym z duetem srebrnych medalistów olimpijskich z Rio de Janeiro Daniele Lupo i Enrico Rossim w latach 2022-2024.

- Węgierska kadra jest młoda, a zawodnicy mają ogromny potencjał, dlatego najważniejsze będzie stworzenie systemu, który pozwoli w pełni wykorzystać ich możliwości fizyczne i techniczne - zapowiedział Cicola, cytowany przez dziennik "Nemzeti Sport".

Włoch dodał, że podczas pierwszych zgrupowań będzie stawiał na przygotowanie fizyczne i wytrzymałość, które są niezbędne do rywalizacji na najwyższym poziomie.