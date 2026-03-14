Problemy zdrowotne siatkarskiego reprezentanta Polski! Nie zagra w meczu PlusLigi
JSW Jastrzębski Węgiel przekazał, że Łukasz Kaczmarek mierzy się z problemami zdrowotnymi. Atakujący nie wystąpi przez to w starciu JSW Jastrzębski Węgiel - Cuprum Stilon Gorzów w PlusLidze.
W sobotę 14 marca JSW Jastrzębski Węgiel za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał bardzo ważną informację. Jak się okazało, z problemami zdrowotnymi mierzy się obecnie Łukasz Kaczmarek.
"Informujemy, że ze względu na kłopoty z kolanem w dzisiejszym meczu w składzie naszego zespołu nie zobaczymy Łukasza Kaczmarka. Życzymy szybkiego powrotu do pełni sił oraz gry, Łukasz!" - można przeczytać w komunikacie.
Kaczmarek nie wystąpi zatem w sobotnim starciu 26. kolejki PlusLigi, w którym JSW Jastrzębski Węgiel podejmować będzie Cuprum Stilon Gorzów.
Warto zaznaczyć, że urodzony w 1994 roku siatkarz w tym sezonie pojawił się na parkiecie we wszystkich plusligowych meczach, w których rywalizowała ekipa z Jastrzębia-Zdroju.