Problemy zdrowotne siatkarskiego reprezentanta Polski! Nie zagra w meczu PlusLigi

Siatkówka

JSW Jastrzębski Węgiel przekazał, że Łukasz Kaczmarek mierzy się z problemami zdrowotnymi. Atakujący nie wystąpi przez to w starciu JSW Jastrzębski Węgiel - Cuprum Stilon Gorzów w PlusLidze.

Siatkarz w skoku do ataku z piłką w dłoni.
fot. PAP
Łukasz Kaczmarek nie zagra w sobotnim meczu PlusLigi
JSW Jastrzębski Węgiel
Łukasz Kaczmarek

W sobotę 14 marca JSW Jastrzębski Węgiel za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał bardzo ważną informację. Jak się okazało, z problemami zdrowotnymi mierzy się obecnie Łukasz Kaczmarek.

 

"Informujemy, że ze względu na kłopoty z kolanem w dzisiejszym meczu w składzie naszego zespołu nie zobaczymy Łukasza Kaczmarka. Życzymy szybkiego powrotu do pełni sił oraz gry, Łukasz!" - można przeczytać w komunikacie.

 

 

Kaczmarek nie wystąpi zatem w sobotnim starciu 26. kolejki PlusLigi, w którym JSW Jastrzębski Węgiel podejmować będzie Cuprum Stilon Gorzów. 

 

Warto zaznaczyć, że urodzony w 1994 roku siatkarz w tym sezonie pojawił się na parkiecie we wszystkich plusligowych meczach, w których rywalizowała ekipa z Jastrzębia-Zdroju.

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
JSW JASTRZĘBSKI WĘGIELŁUKASZ KACZMAREKPLUSLIGASIATKÓWKA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 