Zawody Pucharu Świata odwołane! Prognozy nie są dobre
Z powodu obfitych opadów śniegu i mgły odwołany został sobotni męski supergigant alpejskiego Pucharu Świata we francuskim Courchevel. Na niedzielę zaplanowano kolejny supergigant, ale prognozy pogody nie są pomyślne.
Sobotni supergigant mężczyzn w Courchevel został odwołany
W tej sytuacji bardzo bliski czwartej małej Kryształowej Kuli w tej konkurencji jest Szwajcar Marco Odermatt, który ma 158 punktów przewagi nad Austriakiem Vincentem Kriechmayrem.
Do końca sezonu pozostały już tylko dwa supergiganty - niedzielny w Courchevel i finałowy w Lillehammer.
W piątek Odermatt zapewnił sobie piątą z rzędu dużą Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej PŚ.
