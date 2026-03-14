Remis w hicie Serie A. Grali reprezentanci Polski

Prowadzący w tabeli włoskiej Serie A piłkarskiej Inter Mediolan, w składzie z Piotrem Zielińskim, zremisował w 29. kolejce u siebie z Atalantą Bergamo 1:1. W zespole gości do 65. minuty grał Nicola Zalewski.

Dwóch piłkarzy w akcji na boisku piłkarskim. Jeden w niebiesko-czarnej koszulce Interu, drugi w jasnej koszulce Atalanty.
fot. AFP
Piotr Zieliński i Nicola Zalewski.

Gospodarze prowadzili po bramce Francesco Esposito (26.), ale w końcówce do wyrównania doprowadził Czarnogórzec Nikola Krstović (83.).

 

ZOBACZ TAKŻE: Milik czekał na ten moment prawie dwa lata! Polak znalazł się w kadrze meczowej

 

W spotkaniu nie zabrakło kontrowersji. Po golu wyrównującym czerwoną kartkę zobaczył szkoleniowiec gospodarzy Rumun Cristian Chivu, który domagał się anulowania bramki ze względu na możliwy faul jednego z zawodników gości. Z kolei chwilę później sędzia nie odgwizdał rzutu karnego dla Interu, co także wywołało zdecydowane protesty piłkarzy i sztabu tego zespołu.

 

Atalanta nie przegrała na wyjeździe z Interem po raz pierwszy od września 2021 roku. Na zwycięstwo nad tym rywalem czeka od 2018, a na wygraną z nim na San Siro - od 2014.

 

Inter wciąż pewnie prowadzi w tabeli z dorobkiem 68 punktów. Wicelider AC Milan zgromadził o osiem mniej, ale może odrobić część strat w niedzielę, gdy zmierzy się w Rzymie z Lazio. Atalanta ma 47 pkt i jest siódma.

 

W sobotę odbędą się jeszcze spotkania broniącego tytułu Napoli z Lecce oraz Udinese z Juventusem Turyn. W kadrze na to drugie znalazł się pauzujący od blisko dwóch lat Arkadiusz Milik. To może być jego pierwszy występ od czerwca 2024 roku, gdy doznał urazu kolana w towarzyskim spotkaniu reprezentacji Polski z Ukrainą (3:1).

 

W zespole gospodarzy grają Jakub Piotrowski i Adam Buksa.

BS, PAP
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: AZ Alkmaar - Sparta Praga. Skrót meczu
