Serie A: Inter Mediolan - Atalanta Bergamo. Relacja live i wynik na żywo

Inter bardzo dobrze prezentuje się w tym sezonie rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym we Włoszech. Piłkarze klubu z Mediolanu w 28 spotkaniach zgromadzili w sumie 67 punktów. To daje im pierwsze miejsce w ligowej tabeli z siedmioma "oczkami" przewagi nad AC Milan.

Atalanta nie może pochwalić się aż tak dobrymi wynikami. Zespół z Bergamo ma na swoim koncie 12 zwycięstw, 10 remisów i 6 porażek. Atalanta pozostaje zatem w walce o miejsca gwarantujące grę w europejskich pucharach.

Warto przypomnieć, że sobotni mecz może być szczególnie interesujący dla polskich kibiców. W zespole Interu występuje bowiem Piotr Zieliński, a barw Atalanty broni Nicola Zalewski.

Początek o godzinie 15:00.

