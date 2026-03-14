Skoczek narciarski wpadł na polskiej granicy! To koniec

Danił Wasiljew zakończył swoje starty w Pucharze Świata w tym sezonie. Kazachowi anulowano wizę przy próbie przekroczenia polskiej granicy. Wszystko to najprawdopodobniej pokłosie jego występu w zawodach w rosyjskim Niżnym Tagile.

fot. PAP/EPA
Sezon 2025/26 Pucharu Świata dla Daniła Wasiljewa dobiegł końca. Kazach poinformował o tym w swoich mediach społecznościowych. Do tej pory trwająca kampania była najlepszą w karierze 21-latka. Zdobył 28 punktów, zajmując między innymi 17. miejsce w konkursie w Klingenthal. Reprezentował swój kraj również na igrzyskach olimpijskich, gdzie uplasował się na 27. lokacie na dużej skoczni i 34. na normalnej.

 

Ciekawsze są okoliczności, w jakich Wasiljew zakończył obecny sezon. Kazach próbował przekroczyć polską granicę, jednak jego wiza została anulowana do czerwca.

 

Najprawdopodobniej taka sytuacja ma związek z niedawnym startem Wasiljewa w Rosji. 21-latek brał bowiem udział w zmaganiach odbywających się w Niżnym Tagile, gdzie rywalizował z reprezentantami gospodarzy czy Białorusinami.

jc, Polsat Sport
