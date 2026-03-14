Wielka pogoń w meczu polskiej ligi! Zadecydowały cztery punkty

Początek spotkania był wyrównany, chociaż Tauras Jogela i Avery Anderson dawali małą przewagę przyjezdnym. Sytuację zmieniali jednak dość szybko Jaiden Delaire oraz Maciej Bender. Dobitkę zanotował Kajetan Misztal, a dzięki rzutom wolnym Michaela Oguine’a po 10 minutach było 23:18. Drugą kwartę Wałbrzyszanie rozpoczęli od serii 0:10, a ponownie ważnymi zawodnikami byli Anderson oraz Jogela. Po późniejszym zagraniu Lovella Cabbila goście uciekali nawet na osiem punktów. Po chwili trójkę dokładał Anderson! Teraz to Gliwiczanie mieli spore problemy z konstruowaniem swojego ataku. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 34:44.

Po przerwie znowu trafiali Lovell Cabbil i Tauras Jogela, a różnica na korzyść ekipy Andrzeja Adamka wzrosła do 17 punktów. KJ Jackson starał się na to odpowiadać swoimi rzutami z dystansu - zbliżył swoją drużynę nawet na siedem punktów. Aktywny Cabbil nie chciał jednak pozwolić na nic więcej. Michael Oguine mimo tego zmniejszył straty do stanu 60:65 po 30 minutach. Zaraz na początku czwartej kwarty po trójce Kacpra Gordona gospodarze zbliżyli się na dwa punkty. Błyskawicznie zareagował na to Ryan Taylor, dając sporo spokoju Wałbrzyszanom. Po następnej akcji Jogeli różnica znowu wynosiła 11 punktów. Tauron GTK nie było już w stanie wrócić do gry. Ostatecznie Górnik Zamek Książ zwyciężył 92:82.

Najlepszym zawodnikiem gości był Lovell Cabb.

Tauron GTK Gliwice - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 82:92 (23:18, 11:26, 26:21, 22:27).

Punkty:

Tauron GTK Gliwice: Kaelin Jackson 20, Kuba Piśla 15, Jaiden Delaire 12, Michael Oguine 10, Kacper Gordon 9, Ivan Almeida 8, Maciej Bender 4, Wesley Gordon 2, Kajetan Misztal 2, Aleksander Busz 0, Jarred Godfrey 0.

Górnik Zamek Książ Wałbrzych: Lovell Cabbil 22, Ryan Taylor 21, Tauras Jogela 19, Avery Anderson III 17, Maciej Bojanowski 5, Barret Benson 4, Dariusz Wyka 4, Marc Garcia 0, Maciej Puchalski 0, Grzegorz Kulka 0.

