Wielki hit w Indian Wells rozstrzygnięty! Znamy pierwszego finalistę

Włoch do tej pory prezentował fenomenalną dyspozycję podczas Indian Wells. Aż do samego półfinału nie stracił nawet jednego seta. Po drodze do najlepszej "czwórki" odprawił kolejno Czecha Dalibora Svrcinę, Kanadyjczyka Denisa Shapovalova, Brazylijczyka Joao Fonsekę oraz Amerykanina Learnera Tiena.

Reprezentant Niemiec w drodze do finałowej fazy wyeliminował z kolei Włocha Matteo Berrettiniego, Amerykanów Brandona Nakashimę i Francesa Tiafoe, a także Francuza Arthura Filsa. Tylko w starciu z Nakashimą oddał rywalowi jedną partię, pozostałe pojedynki kończył w dwóch setach.

ZOBACZ TAKŻE: Rybakina i Sabalenka nie do zatrzymania! Starcie gwiazd w finale

Wicelider rankingu ATP już w piątym gemie zdołał przełamać serwis przeciwnika, co pozwoliło mu przejąć inicjatywę. Sinner imponował przede wszystkim znakomitym returnem oraz tym, że wystrzegał się niewymuszonych błędów. Taka postawa szybko przyniosła mu kolejnego "breaka", a w konsekwencji pewne zwycięstwo w pierwszej partii, która zakończyła się wynikiem 6:2.

W drugim secie Niemiec znacznie lepiej pilnował własnego podania, jednak Włoch nie zamierzał zwalniać tempa. Nie dawał on Zverevowi najmniejszych szans na odpowiedź przy swoim serwisie. Taki stan trwał do siódmego gema, bo właśnie wtedy Sinner zaliczył trzecie w tym spotkaniu przełamanie i objął prowadzenie, które utrzymał do końca. Ostatecznie partia zakończyła się wynikiem 6:4.

Co interesujące, będzie to dopiero pierwszy finał turnieju z cyklu ATP w 2026 roku z udziałem wicelidera światowego rankingu. Dzięki wygranej nad Zverevem, Sinner podtrzymał imponującą statystykę - od 2023 roku nie zdarzyło mu się bowiem zakończyć trzech kolejnych turniejów bez dotarcia do finału.

Rywalem 24-latka będzie zwycięzca starcia Carlos Alcaraz - Daniił Miedwiediew.

Transmisje spotkań turnieju Indian Wells na sportowych antenach Polsatu.

Jannik Sinner (ATP 2.) - Alexander Zverev (ATP 4.) 6:2, 6:4.