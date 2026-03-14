WTA w Antalyi: Katarzyna Kawa - Anhelina Kalinina. Relacja live i wynik na żywo

Katarzyna Kawa - Anhelina Kalinina to półfinał turnieju WTA w Antalyi. Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa - Anhelina Kalinina na Polsatsport.pl.

Katarzyna Kawa ze świetnej strony pokazuje się w turnieju rangi WTA 125 w Antalyi. Polka wygrała już trzy spotkania, nie tracąc ani jednego seta. Okazała się lepsza od Greczynki Despiny Papamichail, Hiszpanki Leyre Romero Gormaz i Francuzki Carole Monnet.

 

Tym samym Kawa jest już w najlepszej czwórce rywalizacji w Turcji. Przeciwniczką Polki w pojedynku o finał będzie Ukrainka Anhelina Kalinina.

 

Dotychczas panie mierzyły się ze sobą trzykrotnie. Pierwsze dwa starcia padły łupem Kawy, natomiast w ostatniej potyczce górą była Kalinina. Co ciekawe, Ukrainka triumfowała przed tygodniem, również w Antalyi.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa - Anhelina Kalinina na Polsatsport.pl.

jc, Polsat Sport
ANHELINA KALININAKATARZYNA KAWATENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA 125 ANTALYAWTA 125 ANTALYA 2026WTA ANTALYAWTA ANTALYA 2026WTA TOUR

