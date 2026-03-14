Za nami pierwszy dzień mistrzostw Polski! Semirunnij i Braun na prowadzeniu

Semirunnij jest największą gwiazdą rywalizacji wielobojowej polskich panczenistów w tomaszowskiej Arenie Lodowej. Dwudniowe zawody są ostatnim akcentem obecnego sezonu.

Wicemistrz olimpijski i brązowy medalista mistrzostw świata sprzed tygodnia potwierdził, że w kraju nie ma sobie równych na długich dystansach. Wygrał zdecydowanie wyścig na 5000 m, co zdecydowało o jego pewnym prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. W pierwszej konkurencji na 500 m urodzony w Jekaterynburgu 23-latek był trzeci, za swoim klubowym kolegą Michałem Kopaczem oraz sprinterem Markiem Kanią (Fundacja Legia Warszawa).

Wśród kobiet bezkonkurencyjna była Braun. Wygrała sobotnie wyścigi – na 500 i 3000 m. Za nią w obu biegach finiszowały Natalia Jabrzyk (Pilica Tomaszów Maz.) oraz Emilia Zawisza (Viking Elbląg).

W wieloboju sprinterskim pod nieobecność czołowych specjalistek i specjalistek od krótkich dystansów po pierwszym dniu prowadzą Dąbrowska i Mikołajuk.

19-letnia łyżwiarka Korona Wilanów z dużą przewagą triumfowała w sobotę zarówno na 500, jak i 1000 m. W klasyfikacji generalnej wyprzedza zdecydowanie dwie zawodniczki Pilicy Tomaszów Mazowiecki – Igę Smejdę i Natalię Fijałkowską. 23-letni Mikołajuk zwyciężył na 1000 m i był drugi na 500 m, za Szymonem Hostyńskim (Górnik Sanok). Obaj mają największe szanse na sięgnięcie po tytuł.

Z udziału w zawodach zrezygnowało wielu reprezentantów kraju, w tym olimpijczycy Damian Żurek, Piotr Michalski, Kaja Ziomek-Nogal, Karolina Bosiek oraz Andżelika Wójcik.

Mistrzostwa Polski w wieloboju i wieloboju sprinterskim zakończą się w niedzielę. Tego dnia sprinterów czekają drugie przejazdy na 500 i 1000 m. W wieloboju tradycyjnym panczeniści będą zaś ścigać się na 1500 m oraz 5000 m (kobiety) i 10 000 m (mężczyźni).

Transmisje z mistrzostw Polski na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

Wyniki sobotnich konkurencji MP:

Wielobój

500 m kobiety



1. Zofia Braun (Stegny Warszawa) 40,41

2. Natalia Jabrzyk (Pilica Tomaszów Maz.) 40,49

3. Emilia Zawisza (Viking Elbląg) 40,95

500 m mężczyźni



1. Marek Kania (Fundacja Legia Warszawa) 34,79

2. Michał Kopacz (Pilica Tomaszów Maz.) 36,64

3. Władimir Semirunnij (Pilica Tomaszów Maz.) 37,44

3000 m kobiety



1. Zofia Braun (Stegny Warszawa) 4.14,11

2. Natalia Jabrzyk (Pilica Tomaszów Maz.) 4.23,38

3. Emilia Zawisza (Viking Elbląg) 4.26,27

5000 m mężczyźni



1. Władimir Semirunnij (Pilica Tomaszów Maz.) 6.15,25

2. Szymon Palka (Arena Tomaszów Maz.) 6.42,38

3. Szymon Kwapisz (Pilica Tomaszów Maz.) 6.48,95

klasyfikacja wieloboju



1. Zofia Braun (Stegny Warszawa) 82,761 pkt

2. Natalia Jabrzyk (Pilica Tomaszów Maz.) 84,386

3. Emilia Zawisza (Viking Elbląg) 85,328

1. Władimir Semirunnij (Pilica Tomaszów Maz.) 74,965 pkt

2. Szymon Palka (Arena Tomaszów Maz.) 78,688

3. Roch Maliczowski (Górnik Sanok) 79,315

Wielobój sprinterski

500 m kobiety



1. Wiktoria Dąbrowska (Korona Wilanów) 39,77

2. Iga Smejda (Pilica Tomaszów Maz.) 41,17

3. Maria Wodzyńska (Sparta Grodzisk Maz.) 41,59

500 m mężczyźni



1. Szymon Hostyński (Górnik Sanok) 35,97

2. Mateusz Mikołajuk (Juvenia Białystok) 36,03

3. Antoni Pluta (Pilica Tomaszów Maz.) 36,16

1000 m kobiety



1. Wiktoria Dąbrowska (Korona Wilanów) 1.19,92

2. Iga Smejda (Pilica Tomaszów Maz.) 1.22,12

3. Natalia Fijałkowska (Pilica Tomaszów Maz.) 1.26,03

1000 m mężczyźni



1. Mateusz Mikołajuk (Juvenia Białystok) 1.11,78

2. Jerzy Stadnicki (Stegny Warszawa) 1.12,51

3. Mikołaj Bielas (Pilica Tomaszów Maz.) 1.13,01

klasyfikacja wieloboju sprinterskiego



1. Wiktoria Dąbrowska (Korona Wilanów) 79,730 pkt

2. Iga Smejda (Pilica Tomaszów Maz.) 82,230

3. Natalia Fijałkowska (Pilica Tomaszów Maz.) 84,805

1. Mateusz Mikołajuk (Juvenia Białystok) 71,970 pkt

2. Szymon Hostyński (Górnik Sanok) 72,620

3. Mikołaj Bielas (Pilica Tomaszów Maz.) 73,045

PAP