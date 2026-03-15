15. minuta doliczonego czasu i takie coś! Polak bohaterem

Mateusz Bogusz strzelił gola dla Houston Dynamo w wygranym u siebie 3:2 (0:1) meczu z Portland Timbers w amerykańskiej lidze piłkarskiej MLS . To jego pierwsze trafienie w tych rozgrywkach w trwającym sezonie.

Mateusz Bogusz z arcyważnym golem

24-letni pomocnik wpisał się na listę strzelców w 15. minucie doliczonego czasu gry, ustalając wynik spotkania. Wcześniej miał także asystę.

 

Gospodarze kończyli mecz w osłabieniu, bowiem w 4. doliczonej minucie czerwoną kartką został ukarany Nick Markanich. Z kolei w dodatkowym czasie pierwszej połowy goście nie wykorzystali rzutu karnego

 

Houston Dynamo zajmuje ósme miejsce w Konferencji Zachodniej z dorobkiem sześciu punktów w trzech meczach.

PAP
