15. minuta doliczonego czasu i takie coś! Polak bohaterem
Mateusz Bogusz strzelił gola dla Houston Dynamo w wygranym u siebie 3:2 (0:1) meczu z Portland Timbers w amerykańskiej lidze piłkarskiej MLS . To jego pierwsze trafienie w tych rozgrywkach w trwającym sezonie.
Mateusz Bogusz z arcyważnym golem
24-letni pomocnik wpisał się na listę strzelców w 15. minucie doliczonego czasu gry, ustalając wynik spotkania. Wcześniej miał także asystę.
ZOBACZ TAKŻE: Hiszpanie jednogłośni w sprawie Lewandowskiego! Flick już podjął decyzję
Gospodarze kończyli mecz w osłabieniu, bowiem w 4. doliczonej minucie czerwoną kartką został ukarany Nick Markanich. Z kolei w dodatkowym czasie pierwszej połowy goście nie wykorzystali rzutu karnego
Houston Dynamo zajmuje ósme miejsce w Konferencji Zachodniej z dorobkiem sześciu punktów w trzech meczach.
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Genk - SC Freiburg. Skrót meczu