Alarm przed barażami! Kontuzja reprezentanta Polski

W 86. minucie Skorupski wyszedł z bramki i powstrzymał akcję rywali, wybijając piłkę głową. Po chwili złapał się jednak za udo, sygnalizując, że doznał kontuzji. Na boisku pojawili się medycy, którzy przez kilka minut próbowali pomóc bramkarzowi.

Szkoleniowiec gości Vincenzo Italiano wykorzystał jednak wszystkie zmiany, w związku z czym 34-latek był zmuszony kontynuować grę z mocno zabandażowanym mięśniem. Jak się okazało, nie tylko dotrwał do końca, ale również kilkukrotnie uratował zespół przed stratą gola.

Ostatecznie reprezentant Polski zebrał bardzo dobre noty, a drużyna z Bolonii wygrała 1:0 po golu Thijsa Dallingi i umocniła się na ósmym miejscu w tabeli. Trzeba teraz oczekiwać na raport medyczny, gdyż już za nieco ponad tydzień rozpocznie się zgrupowanie kadry przed barażami i trudno sobie wyobrazić, by Skorupski nie został powołany.