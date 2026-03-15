Będzie debiut Tomasiaka! Ogłosili to po konkursie
Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Maciej Kot i Aleksander Zniszczoł znaleźli się w kadrze na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Vikersund (21-22 marca). 19-letni Tomasiak będzie miał okazję zadebiutować na mamucim obiekcie.
Kacper Tomasiak
Tym samym trener Maciej Maciusiak nie dokonał w kadrze zmian.
ZOBACZ TAKŻE: Jedna seria i sensacyjny zwycięzca konkursu Pucharu Świata. Polacy daleko
W niedzielę w Oslo Wąsek zajął 21. miejsce, Tomasiak 24., Stoch 28., a Kot 29. Żyła i Zniszczoł odpadli w kwalifikacjach.
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: PŚ w Oslo: Skrót sobotniego konkursu