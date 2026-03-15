Będzie debiut Tomasiaka! Ogłosili to po konkursie

Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Maciej Kot i Aleksander Zniszczoł znaleźli się w kadrze na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Vikersund (21-22 marca). 19-letni Tomasiak będzie miał okazję zadebiutować na mamucim obiekcie.