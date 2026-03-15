Tyszanie przechodzą obecnie przez głęboki kryzys formy, czego efektem jest spadek na samo dno tabeli Betclic 1. Ligi. GKS na zwycięstwo w rozgrywkach ligowych czeka od sierpnia 2025 roku. Od tamtej pory zespół ten wzbogacił swój dorobek o zaledwie trzy punkty. W poprzedniej serii spotkań podopieczni Renego Pomsa przegrali aż 0:4 ze Stalą Mielec.

Śląsk zajmuje natomiast czwartą lokatę w ligowej stawce i choć do liderującej Wisły Kraków traci dwanaście punktów, to do drugiego w tabeli Chrobrego Głogów brakuje mu zaledwie jednego "oczka". W ubiegły weekend drużyna z Wrocławia dopisała do swojego konta komplet punktów za starcie z "Białą Gwiazdą", co było efektem decyzji Polskiego Związku Piłki Nożnej o przyznaniu walkowera na korzyść podopiecznych trenera Ante Simundzy.

W poprzednim starciu tych ekip górą był Śląsk, który wygrał 2:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Tychy - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.

ŁO, Polsat Sport