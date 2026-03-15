Bez bramek w Gdyni. Widzew nadal w strefie spadkowej

Dla obu plasujących się w strefie spadkowej zespołów było to niezwykle ważne spotkanie. Tym bardziej, że w tej kolejce punkty zdobywały inne drużyny zagrożone degradacją. W Gdyni z remisu nikt nie może być zadowolony.

W porównaniu do ostatniej kolejki (Arka wygrała w Płocku z Wisłą 3:0, Widzew pokonał u siebie Lecha Poznań 2:1), w obu zespołach doszło tylko do jednej zmiany. W bramce Łodzian zamiast Veljko Ilicia pojawił się Bartłomiej Drągowski.

ZOBACZ TAKŻE: Roman Kosecki nie gryzł się w język. "Siedź cicho"

Początek meczu nie przyniósł dogodnych sytuacji, bowiem żadna drużyna specjalnie nie chciała się odkryć. Dopiero w 26. minucie po długim podaniu Sebastiana Kerka Dawid Kocyła znalazł się przed Drągowskim, jednak próba lobowania golkipera rywali zakończyła się niepowodzeniem.

Cztery minuty później strzał Kocyły zablokował Przemysław Wiśniewski, natomiast w 39. min w polu karnym Arki Sebastian Bergier został zablokowany przez Allasane'a Sidibe.

Na początku drugiej połowy piłkę przed bramką gospodarzy dobrze przyjął Emil Kornvig, jednak uderzył bardzo niecelnie. Później gra toczyła się głównie w środku pola, z dużą liczbą fauli i strat na bardzo nierównym boisku.

Największe emocje miały miejsce w 72. minucie. Arbiter uznał, że Oskar Kubiak sfaulował w polu karnym Marcela Krajewskiego i podyktował "11", ale po analizie VAR zmienił decyzję. Jeszcze w 77. min po rzucie wolnym główkował Bergier, jednak Damian Węglarz nie dał się zaskoczyć.

W sumie oba zespoły oddały po jednym celnym strzale.

Bardzo istotny, przy równej liczbie punktów, jest bilans bezpośrednich meczów. Tu lepszy jest Widzew, który w połowie września triumfował u siebie 2:0.

Spotkanie w Gdyni obejrzał trener reprezentacji młodzieżowej Jerzy Brzęczek.

Arka Gdynia - Widzew Łódź 0:0.

Arka Gdynia: Damian Węglarz - Serafin Szota, Michał Marcjanik, Dawid Gojny - Dawid Kocyła, Alassane Sidibe (62. Aurelien Nguiamba), Kamil Jakubczyk, Oskar Kubiak - Patryk Szysz, Vladislavs Gutkovskis (76. Nazarij Rusyn), Sebastian Kerk.

Widzew Łódź: Bartłomiej Drągowski - Mateusz Żyro, Przemysław Wiśniewski, Steve Kapuadi - Marcel Krajewski, Juljan Shehu, Lukas Lerager, Christopher Cheng (81. Mariusz Fornalczyk) - Emil Kornvig, Sebastian Bergier, Fran Alvarez (81. Samuel Kozlovsky).

Żółta kartka - Arka Gdynia: Alassane Sidibe, Dawid Kocyła. Widzew Łódź: Lukas Lerager.

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław). Widzów 11 934.

PAP